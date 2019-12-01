انتحار مواطن في عرسال نتيجة عجزه عن تأمين ألف ليرة لابنته

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع بأن المواطن ناجي الفليطي ابن الأربعين عام، متزوج وله بنت وصبي من بلدة ​عرسال​، أنهى حياته بحبل خلف المنزل بسبب عدم تأمين الف ليرة لابنته كي تشتري منقوشة زعتر.

وأشار إلى أن والد ناجي وصل الى منزل ابنه فلم يجده فقرر ان يفتش عليه خلف المنزل، فوجده مشنوقاً بحبل فصرخ واحضر سكين وقطع الحبل فكان ناجي قد فارق الحياة نتيجة ديون عليه في الدكاكين المجاورة لا تتجاوز ٢٠٠ الف ليرة، وهو لم يجد عمل منذ شهرين، وعندما طلبت ابنته الف ليرة لشراء منقوشة زعتر ولَم يجد فقرر ​الانتحار​.