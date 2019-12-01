الطقس غداً غائم صباحا مع رياح ناشطة وانخفاض إضافي محدود بدرجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بأن الطقس المتوقع في لبنان يوم الاثنين غائم صباحا مع رياح ناشطة وانخفاض إضافي محدود بدرجات الحرارة، كما تتساقط الأمطار بشكلٍ متفرق ويتكوّن الضباب على المرتفعات، يتحسن الطقس تدريجياً ويتحول الى غائم جزئيا اعتباراً من بعد الظهر.
أما الثلاثاء، فغائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات، بينما الأربعاء غائم جزئيًا الى غائم أحيانا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، وتكون الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات.
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