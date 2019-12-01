بستاني: خطوة استيراد الدولة البنزين جاءت بسبب تهديد الشركات بعدم الإستيراد

جددت وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ​ندى بستاني​، في حديث تلفزيوني، التأكيد بأن خطوة إستيراد ​البنزين​ من قبل الدولة اللبنانية جاءت بسبب تهديد الشركان بعد إستيراد المادة، لافتة إلى أن نسبة 10% من السوق كتجربة كبيرة، مشددة على أن من واجباتها تأمين البنزين للشعب اللبناني.

وأوضحت بتساني أنها في البداية طلبت من الشركات تحمل الخسارة من الأرباح، إلا أنها وضعت كل الأعباء على المحطات، مشيرة إلى أنه تم الإتفاق اليوم على تقسيم الأعباء، لافتة إلى أنه "كان من المفترض أن يعودوا إليها من أجل إبلاغها بكيفية توزيع الأعباء"، داعية إلى إنتظار ما سيحصل غداً على مستوى المناقصة.