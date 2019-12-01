الأمانة: توقف عمل بعض المحطات بسبب نفاذ المخزون نتيجة قرار تعليق الإضراب

قدمت إدارة محطات الامانة إعتذارها من المواطنين عن توقف عمل بعض المحطات، "بسبب نفاذ المخزون نتيجة قرار الشركة تعليق الإضراب وتسليم ​المحروقات​ لزبائنها حتى نفاذ الكمية رغم تحملنا العواقب الناتجة عن ذلك لأن الأهم لدينا أن نكون أوفياء تجاهكم وفي خدمتكم".

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