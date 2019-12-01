سانا: سماع دوي انفجار في محيط مدينة الحسكة

افادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن "الانفجار الذي سُمع في ​مدينة الحسكة​، هو ناجم عن انفجار دراجة نارية قرب دوار الباسل بحي غويران وأنباء عن وقوع إصابات.

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