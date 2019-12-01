العمال البريطاني: سنوقف بيع الأسلحة للرياض ونعمل على انهاء حرب اليمن

أعلن رئيس ​حزب العمال البريطاني​ ​جيرمي كوربين​، "اعتزام حزبه وقف بيع الأسلحة البريطانية للسعودية، والعمل على انهاء ​الحرب اليمنية​ في حال فوزه ب​الانتخابات​ البرلمانية المقبلة".

وفي كلمة له ضمن حملته الانتخابية، اوضح كوربين ان "الحزب يخطط لإنشاء صندوق سلام ومنع نزاعات، وتخصيص 400 مليون جنيه استرليني (513 مليون ​دولار​)، إضافة لزيادة القدرات الدبلوماسية وتعزيز الرقابة على تصدير أسلحة للتأكد من عدم تغذية نزاعات مثل تلك التي تدار في اليمن وفي ​إسرائيل​ وفلسطين".