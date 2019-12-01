العمال البريطاني: سنوقف بيع الأسلحة للرياض ونعمل على انهاء حرب اليمن

أعلن رئيس حزب العمال البريطاني جيرمي كوربين، "اعتزام حزبه وقف بيع الأسلحة البريطانية للسعودية، والعمل على انهاء الحرب اليمنية في حال فوزه بالانتخابات البرلمانية المقبلة".
وفي كلمة له ضمن حملته الانتخابية، اوضح كوربين ان "الحزب يخطط لإنشاء صندوق سلام ومنع نزاعات، وتخصيص 400 مليون جنيه استرليني (513 مليون دولار)، إضافة لزيادة القدرات الدبلوماسية وتعزيز الرقابة على تصدير أسلحة للتأكد من عدم تغذية نزاعات مثل تلك التي تدار في اليمن وفي إسرائيل وفلسطين".
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