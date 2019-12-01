مقتل 9 أشخاص في حادث دهس بحفل موسيقي بالبرازيل

افادت ​الشرطة البرازيلية​ عن "سقوط 9 ​ضحايا​ في حاث دهس، عندما اقتحم مشتبه بهما تطاردهما الشرطة وهما يركبان ​دراجة نارية​ حفلاً موسيقياً يحضره خمسة آلاف شخص". وبحسب الشرطة، فإن "دخول المشتبه بهما الحفل تسبب في تدافع أصيب نتيجته عدد من الاشخاص ونقلوا إلى المستشفى"، مشيرةً الى ان "الشرطة كانت تطارد الرجلين لأنهما كانا يعكران صفو الضاحية"، فيما لم يؤكد البيان ما إذا كانت الشرطة قد ألقت القبض عليهما.

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