شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد فؤاد: لست مطلقا ولا عندى مشكلة.. أنا موضوعى بقانون الأحوال الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد فؤاد أنه يثق فيما قاله الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى جلسة 24 أكتوبرالماضى من أن البرلمان سيناقش مشروعات قوانين الأحوال الشخصية الموجودة لديه، إذا لم تتقدم الحكومة، كما أعلنت فى الجلسة، خلال شهرين بمشروع قانون متكامل بشأن الأحوال الشخصية.

وأضاف "فؤاد"، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مشروع القانون المقدم منه بشأن الأحوال الشخصية يملك حلولاً لمشاكل يعانى منها من يحدث لهم طلاق وهى أربع مشاكل تخص سن الحضانة والرؤية والحضانة والنفقة.

وقال فؤاد: الأزهر ليس جهة تشريع، وقد اختار ألا يقول رأيه فى مشروعات القوانين المقدمة من النواب، والتى أرسلها البرلمان إليه، واختار أن يقدم مشروع قانون، والغريب كما يقول النائب أن قانون الأزهر لم يتعرض للمشاكل الأساسية.

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وأضاف "فؤاد": لا أنا مطلق ولا عندى مشكلة فى الحضانة.. أنا أجزم أنى أكثر موضوعية لما باتكلم فى القصة دى لأنى باتكلم عن مشكلة بدماغ رايقة وعملت دراسة مقارنة للقانون فى 25 دولة". وقال:" مينفعش اتكلم عن حقوق المرأة وبعدين أرفض أن تكون حضانة الطفل مع الأب لانه هيعيش مع زوجة الأب هى دى مش امرأة؟.. مش عيب ياجماعة يا بتوع حقوق المرأة تتكلموا فى توصيف؟".

وتابع "فؤاد": "أنا لا أفتى من عندى.. أنا سألت المختصين، ولذلك أنا جاهز للنقد فى أى لحظة وجاهز للتراجع عن أى نقطة مش مضبوطة لأنى لست متحيزاً لشىء".