شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: 32 ألف شاب بالمحافظات لنقل مشكلات المواطنين للقيادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن وجود 32 ألف شاب يعملون فى المحافظات والقرى فى مراكز المعلومات لرصد المشكلات التى تواجه المواطنين وتحويلها للوزارة والمحافظين للعمل على حلها.

وأوضح شعراوى، أنه فى إطار رفع كفاءة الشباب تم عقد 138 ألف دورة لغات وكمبيوتر للكوادر الشابة داخل الوزارة، لافتا إلى أنه تم سفر الأوائل لحضور دورات تأهيلية بالصين والهند وإنجلترا.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة التحضيرية الثالثة للحوار الوطنى لمؤتمر الشأن العام، المُنعقدة اليوم بمجلة المصور، والذى تعد وزارة الأوقاف لعقده تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعنوان "الشباب والسوشيال ميديا وقضايا الشأن العام".

يأتى ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ويديرها الكاتب الصحفى كرم جبر، تناقش الجلسة دور النخبة والمثقفين فى توعية الشباب بقضايا الشأن العام، ودور الشباب فى مناقشة قضايا الوطن وتأثير السوشيال ميديا فى توجيه الرأى العام ورؤية الشباب لقضايا الشأن العام.

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ويشارك فيها مجموعة كبيرة من شباب الأكاديمية الوطنية للتدريب ورؤساء وأعضاء اتحادات طلاب الجامعات ورؤساء الأحزاب وشباب الوزارات، بجانب نخبة من كبار المفكرين والكتاب ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات.