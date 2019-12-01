شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة: تمكين الشباب لم يعد شعارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن مجالات التنشئة الاجتماعية مُتعددة وأهمها الأسرة والمدرسة والجامعة ودور العبادة، مؤكدا أن تلك المجالات تسهم فى تشكيل كيان وشخصية الإنسان ومحتواها، لافتا إلى أن أى خلل فى هذه المُعطيات ينتج عنه شخصية غير مُتزنة.

وأكد صبحى على أهمية مرحلة ما قبل الشباب، موضحا أنه كان هناك فجوة بين القيادة السياسية ورؤاها وتنفيذها مع معدلات أعمار الشباب، لافتا إلى أن هذه الفجوة انخفضت بشكل كبير، مشيرا إلى أن الاهتمام بالشباب لم يعد نظريا فقط وأصبح عمليا.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة التحضيرية الثالثة للحوار الوطنى لمؤتمر الشأن العام، المُنعقدة اليوم بمجلة المصور، والذى تعد وزارة الأوقاف لعقده تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعنوان "الشباب والسوشيال ميديا وقضايا الشأن العام".

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يأتى ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ويديرها الكاتب الصحفى كرم جبر، تناقش الجلسة دور النخبة والمثقفين فى توعية الشباب بقضايا الشأن العام، ودور الشباب فى مناقشة قضايا الوطن وتأثير السوشيال ميديا فى توجيه الرأى العام ورؤية الشباب لقضايا الشأن العام.