4 مصابين في انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أصيب 4 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بمركز البدرشين، مساء الأحد. تلقى اللواء عماد حمدي مدير قطاع جنوب الجيزة، إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بسماع دوي انفجار بدائرة مركز البدرشين ووقوع مصابين. انتقلت قوات الشرطة رفقة قوات الحماية المدنية بقطاع الجنوب، وتبين انفجار أسطوانة غاز داخل منزل، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بحروق بالجسم. جرى نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى الحوامدية العام، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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