"المصرية للمطارات": عطل فني وراء تأخر رحلة الكويت في برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

قال الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، إن تأخر إقلاع الطائرة المتجهة من مطار برج العرب الدولي إلى دولة الكويت، كان بسبب عطل فني مفاجئ أصاب الطائرة، مضيفًا أن تأجيل الإقلاع حفاظًا على سلامة الركاب.

وأوضح النشار في تصريحات صحفية، أن الرحلة تحمل رقم Q555 تابعة لشركة العربية للطيران، كان مقرر إقلاعها عصر اليوم الأحد، ولكن العطل الفني أدى إلى تأجيل إقلاع الرحلة حفاظًا على الركاب، مشيرًا إلى إبلاغ الشركة التابع لها الرحلة، واستدعاء طائرة أخرى من مطار شرم الشيخ إلى مطار برج العرب، لنقل الركاب إلى الكويت.

وأشار النشار، إلى أنه تم إبلاغ الركاب بالأمر، وتقديم وجبتين غذائيتين لهم، حتى وصول الطائرة التي تقلهم إلى الكويت، موضحًا أن وجود عطل فني في أي طائرة أمر وارد في جميع دول العالم، وأن قرار إلغاء إقلاعها كان حفاظًا على سلامة الركاب وأمنهم، وهي الأولوية لدى جميع المسؤولين في قطاع الطيران.