ناقشت أجندة 2020.. تفاصيل اجتماع "عبدالدايم" بقيادات وزارة الثقافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

اجتمعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، اليوم الأحد، برؤساء الهيئات والقطاعات، لمناقشة خطة عمل الوزارة وأجندة الفعاليات خلال الفترة المقبلة، وتفعيل بعض المشروعات الثقافية المرتقب افتتاحها، حيث وجهت بضرورة تطوير المحتوى الثقافي والفني من خلال التواصل المباشر مع الشارع، مشددة على وصول الخدمة الثقافية إلى القرى والنجوع والمناطق الحدودية.

وتناولت خطة الوزارة للاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية وعام "مصر - روسيا 2020"، واستعرضت الوزيرة، الاستعدادات للدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، إلى جانب الترتيبات النهائية لمؤتمر أدباء الأقاليم المقرر إقامته في الفترة من 9 حتى 12 ديسمبر الجاري، ببورسعيد، التي يتم إعلانها عاصمة للثقافة المصرية، بعد لقائها مع الفنان عز الدين نجيب، رئيس المؤتمر، وحازم حسين أمين عام المؤتمر.

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وأطلعت الوزيرة على فعاليات الاحتفال بمرور 60 عامًا على تأسيس فرقة رضا للفنون الشعبية الذي من المقرر إقامته خلال نهايات الشهر الجاري، بمسرح البالون، ويستمر على مدى 15 يومًا، كما تابعت الترتيبات الخاصة بافتتاح الملتقى الأول لمهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة الذي ينطلق مساء الثلاثاء المقبل، والملتقى الثاني للمبدعات العربيات والمقام في الفترة من 4 حتى 6 ديسمبر الجاري، واستعدادات سمبوزيوم أسوان للنحت في يوبيله الفضي، ومهرجان التحطيب، وانطلاق أول مهرجان دولي لمسرح العرائس الذي يجرى تحديد موعد إقامته حاليًا.

كما ناقشت الوزيرة الاستعدادات الخاصة بيوم المترجم، والاحتفال بـ100 عام على إنشاء المسرح القومي.

حضر الاجتماع الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والدكتور أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أنور مغيث، مدير المركز القومي للترجمة، والدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس صندوق التنمية الثقافية، والمخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، والدكتور محمود صلاح الدين مدير فرقة رضا.