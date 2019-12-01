البرهان: القوات المسلحة السودانية صنعت التغيير وستحميه

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (أ ش أ):

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للقوات المسلحة السوداني، التزام القوات المسلحة بحماية ثورة ديسمبر، حتي تبلغ أهدافها ومراميها.

وقال البرهان، لدى مخاطبته الضباط وضباط الصف والجنود في منطقة وادي سيدنا العسكرية (في شمال أم درمان في ولاية الخرطوم)، إن القوات المسلحة "صنعت التغيير وهي التي ستحميه، حتى يصل الشعب السوداني إلى مبتغاه".

وأضاف: "القوات المسلحة بتاريخها الناصع لا يمكن أن تخذل الشعب السوداني أبداً، وستظل عصية على كل استهداف، وبعيدة عن المزايدة على كل مواقفها".

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وشدد على أن القوات المسلحة انحازت إلى جانب الشعب من منطلق واجباتها الوطنية وبتماسكها وبقائها على قلب رجل واحد نجحت الثورة، مشيراً إلى تضامن كافة مكونات القوات النظامية في هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد عبر هذا التغيير الذي يهدف إلى بناء السودان دون تحيز أو تمييز.

وحيا البرهان تضحيات منسوبي القوات المسلحة، الذين قدموا أرواحهم في سبيل الوطن، وقال إنهم ظلوا يدافعون عن السودان حتى مضوا في سبيله شهداء.

وتعهد البرهان بتوفير كافة احتياجات القوات المسلحة، مؤكداً اهتمام القيادة المتعاظم بالفرد العسكري وتوفير متطلباته بما يضمن له العيش الكريم وتأدية واجباته على الوجه الأكمل.