مواجهة الجريمة والفوضى.. أهم الملفات أمام مدير أمن القليوبية الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ينتظر اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية الجديد، عددًا من الملفات التي تحتاج رؤية جديدة للتعامل معها أهمها، الأسواق العشوائية والمواقف، وعدم التزام سائقي الأجرة بأماكن التحميل، وتهرب البعض من دفع السرفسيس.

كما تنتظره أيضًا ملفات تكثيف الدوريات الأمنية على المناطق الحدودية بين المحافظة والمحافظات المجاورة، خاصة مناطق الظهير الصحراوي بالخانكة والعبور والتي تعتبر أطرافًا يلجأ إليها الخارجون على القانون.

Advertisements

وتعاني مدن المحافظة أيضًا من أزمات الفوضى المرورية بفعل الإشغالات وانتشار الباعة الجائلين، ما أثر على حركة المرور وخاصة بالعاصمة بنها وشبرا الخيمة بالإضافة إلى التعامل مع التعديات على أملاك الدولة ومشاركة مديرية الأمن في تنفيذ الموجة الـ 14 لاسترداد أملاك الدولة بالتعاون مع محافظة القليوبية والتعامل مع منطقة المثلث الذهبى في شبين القناطر وبعض البؤر الإجرامية في الخانكه وأبوالغيط.

يذكر أن اللواء جمال الرشيدي، تولي إدارة قطاع السجون، بالإضافة إلى عمله بقطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، وذلك قبل توليه منصب مدير أمن البحيرة.

وتولى أيضًا العديد من المناصب القيادية بمحافظة البحيرة، أبرزها، مأمورًا لمركز الرحمانية في عام 2010، ونائبًا لمدير أمن البحيرة في عام 2017 حتى صدور قرار اللواء محمد توفيق، وزير الداخلية بتعيينه مديرًا للأمن.