كرمه وزير الداخلية السابق.. من هو مدير أمن الإسكندرية الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

اعتمد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، اليوم الأحد، حركة تنقلات محدودة بصفوف قيادات الوزارة، في ضوء تطوير منظومة العمل الأمني لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة، والتي شملت تعيين اللواء سامي عبد الرازق غنيم، مديرًا لأمن الإسكندرية.

شغل اللواء سامي غنيم عدة مناصب أمنية بعدة قطاعات منذ تخرجه في كلية الشرطة، حيث عمل رئيسًا لقسم المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية قبل أن ينقل إلى الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

نجح غنيم خلال عمله نائبًا لمدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة في الكشف عن العديد من الجرائم، ليتم تصعيده مساعدًا للوزير مدير عام الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

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وأولى مدير أمن الإسكندرية الجديد خلال فترة عمله بالإدارة العامة للسياحة والآثار اهتمامًا كبيرًا بالأمن السياحي لما يمثله هذا القطاع من أهمية خاصة للدولة، فضلاً عن ضبط تجار ومهربي الآثار.

وفي أبريل 2017، كرمه وزير الداخلية السابق ضمن عددًا من الضباط والأفراد المتميزين الذين يبذلون الجهد والعطاء لتحقيق الرسالة الأمنية للبلاد.

وأخيرًا شملت حركة التنقلات تعيين اللواء سامي غنيم مديرًا لأمن الإسكندرية، خلفًا للواء أشرف الجندي الذي تم نقله مديرًا لأمن القاهرة. ​

