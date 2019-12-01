القنفذة تعرض استثماراتها بجدارة وتكرم ملتقى "أصدقاء الراجحي"

أوضح الدكتور الشريف محمد الراجحي نائب الرئيس بجامعة الشعوب العربية للعلاقات الدولية، وسفير النوايا الحسنة، ورئيس اللجنة الدبلوماسية بالسعودية، والأمين العام لمجلس الأعضاء بالسعودية للمنظمة العربية الأوربية للبيئة، والعضو الفخري للاتحاد الوطني لحقوق الإنسان العالمية واتحاد الشئون الإنسانية ريجيد، وسفير الأيتام بجدة، والعضو الاستشاري لجمعية رعاية أيتام جدة، وعضو المجلس الاستشاري لجمعية الأيدي الحرفية، وعضو مجلس الإدارة بصحيفة "عين الوطن"، وعضو الشرف بصحيفة "أضواء الوطن"، وعضو الشرف لصحيفة الأنباء العربية ان نيوز، و رئيس ملتقى "أصدقاء الشريف الراجحي".

أنه تم تكريم ملتقى "أصدقاء الشريف الراجحي" من محافظة القنفذة ممثلةً في سعادة المحافظ فضا بن بين البقمي بشهادة شكر للملتقى متمثلة في الدكتور الشريف محمد الراجحي، وتسلمها نيابة عنه سعادة الشيخ سليمان النملة، واللواء الشريف أحمد الفعر.

كما أوضح أيضاً أنه تم تكريم عضو ملتقى

“أصدقاء الشريف الراجحي”

سعادة الشيخ فضا بن بين البقمي

محافظ محافظة القنفذة

لجهوده المميزة في تشجيع الاستثمار المحلي وتحقيق رؤية المملكة2030، حيث سلم عضو الملتقى سعادة الشيخ إبراهيم السبيعي نيابةً عن

الدكتور الشريف محمد الراجحي درع التكريم لعضو مجلس الملتقى سعادة محافظ القنفذة الشيخ فضا بن بين البقمي، وقد تم ذلك بحضور نخبة من أعضاء ملتقى “أصدقاء الشريف الراجحي” من رجال المال والأعمال والإعلام ورجالات الدولة وبعض الافراد المشاركين بالزيارة.وتم تقديم درع التكريم من الملتقى لمحافظ القنفذة نتيجة لجهوده المميزة والمثمرة في مبادرات الملتقى وتحقيق هدف الملتقى الأساسي الا وهو تشجيع الاستثمار المحلي والسياحة الداخلية اضافة لاسهاماته المجتمعية والإنسانية والخيرية في محافظة القنفذة.ومن جهته تقدم محافظ محافظة القنفذة بالشكر والعرفان للشيخ إبراهيم السبيعي على ترأسه النخبة الزائره من رجال الاعمال، كما شكر الاستاذ حسن بصفر عضو المجلس البلدي بجدة على جهوده وادارته وتنسيق بين محافظة القنفذة والمجلس البلدي وملتقى “اصدقاء الشريف الراجحي”، كما أعرب البقمي عن عميق شكره لرئيس الملتقى الدكتور الشريف محمد الراجحي ولجميع اعضاء الملتقى على هذا التكريم، كما توجه بالشكر لمن حضر ولبى دعوة المحافظة.وأثنى البقمي على الجهود المجتمعية والخيرية والاقتصادية للدكتور الشريف محمد الراجحي في مبادرات الملتقى الوطنية والتي تشجع على الاستثمار المحلي والسياحة الداخلية وتكاتف مجتمعات الاعمال من مختلف مناطق المملكة، ولجهوده الحثيثة في اعدادها وتنفيذها ودعمها ماديا ومعنويا وهو داخل المملكة، وكذلك الآن وهو خارج المملكة في رحلته العلاجية من السرطان.وبدأت مراسم الزيارة باستقبال محافظ القنفذة للنخبة من أعضاء الملتقى، ثم القى البقمي كلمة ترحيبية بالحضور. تلي ذلك شرح من رئيس بلدية محافظة القنفذة المهندس سعيد الغامدي، والقى الشيخ إبراهيم السبيعي كلمة شكر أصالة عن نفسه وعن النخبة من رجال الاعمال المشاركين في هذه الزيارة، وتم تقديم السبيعي وبصفر درع تكريم لسعادة محافظ القنفذة، تلي ذلك تكريم من محافظة القنفذة لملتقى “أصدقاء الشريف الراجحي”. كما كرمت محافظة القنفذة الأستاذ حسن بصفر لجهوده.وبعدها تم التوجه لقاعة العرض حيث عرض على الحضور العديد من الفرص الاستثمارية في محافظة القنفذة وتوزيع الكتيبات الخاصة بذلك، تلاها بعض الفقرات الشعرية والتراثية والرقص الشعبى، وشارك الحضور في ذلك.وختاماً أكد الدكتور الشريف الراجحي على أهمية الدور الفاعل الذي يقدمه محافظ القنفذة للحراك الاقتصادي المحلي بما يحقق رؤية المملكة 2030وماتحويه محافظة القنفذة من ميز تنافسية تشجع على الاستثمار فيها.