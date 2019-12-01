رئاسة الحرمين تعدد جهود الملك سلمان

تُقيم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي غدا ملتقى جهود الملك سلمان في خدمة الحرمين الشريفين المندرج تحت مبادرات وكالة الرئاسة للعلاقات والشؤون الإعلامية والذي تمتد فعاليته إلى 3 أيام ابتداء من يوم الاثنين الموافق 5/4/1441 هـ إلىيوم الاربعاء الموافق 7/4/1414هـ بمكتبة الحرم المكي الشريف ببطحاء قريش.
ويسعى الملتقى خلال جلساته إلى مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بتطوير منظومة الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين وأثر رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ومشروع حرمين على جودة الخدمات، وبيان جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تعزيز قيم المواطنة في نفوس منسوبيها، وسبل تمكين المرأة وتفعيل دورها في خدمة قاصدات الحرمين الشريفين.
إضافة إلى وسائل التقنية الحديثة ومشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية وتقديم الخدمات بعدة لغات لضمان وصولها إلى شرائح المجتمع.
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