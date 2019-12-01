تعديل موعد اختبار الشهادة الإعدادية بالمسار المصري

تقدم المكتب الثقافي المصري بالشكر والتقدير لوزارة التربية والتعليم المصرية لاستجابتها لطلب الأستاذ الدكتور أشرف العزازي المستشار الثقافي المصري والخاص بتعديل موعد امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2019/2020 لمدارس المسار المصري بالمملكة العربية العزازي المستشار الثقافي المصري والخاص بتعديل موعد امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2019/2020 لمدارس المسار المصري بالمملكة العربية السعودية وتبدأ الامتحانات يوم 2مايو 2020 بدلًا من 11 أبريل 2020.



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