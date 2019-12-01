الجار الله: مؤشرات إيجابية على انفراج الأزمة الخليجية

قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله أن هناك مؤشرات إيجابية على انفراج الأزمة الخليجية، مبينا أن القمة الخليجية ستعقد في العاشر من ديسمبر الجاري في الرياض بمشاركة جميع دول المجلس.

وسيكون اجتماع وزراء خارجية دول المجلس قبل القمة بيوم أي بتاريخ التاسع من ديسمبر الجاري.

مبينا أن القمة الخليجية ستعقد في العاشر من ديسمبر الجاري في الرياض بمشاركة جميع دول المجلس.وسيكون اجتماع وزراء خارجية دول المجلس قبل القمة بيوم أي بتاريخ التاسع من ديسمبر الجاري.

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