تسعة قتلى بعملية دهس خلال حفل في البرازيل

قتل تسعة أشخاص في عملية دهس، الأحد، عندما اقتحم مشتبه بهما تطاردهما الشرطة حفلا موسيقيا يحضره خمسة آلاف شخص.

وكان الرجلان يركبان دراجة نارية.

وطارد رجال الشرطة الرجلين عندما أطلقا النار عليهم في ضاحية "باريسوبوليس" الفقيرة في ساو باولو.

وقالت الشرطة، في بيان، إن دخول المشتبه بهما الحفل تسبب في تدافع أصيب نتيجته سبعة أشخاص أيضا ونقلوا إلى المستشفى.

وأضاف البيان أن الشرطة كانت تطارد الرجلين لأنهما كانا يعكران صفو الضاحية. وليس واضحا إن كانت الشرطة ألقت القبض عليهما.

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