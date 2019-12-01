الرئاسة الفلسطينية تدين قرار إسرائيل إقامة حي استيطاني جديد في الخليل

دانت الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، قرار السلطات الإسرائيلية إقامة مشروع استيطاني جديد في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الرئاسة، في بيان، أن هذا الإعلان الإسرائيلي يمثل أولى النتائج الملموسة لمحاولات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشرعنة الاستيطان، وهي الخطوة الممهدة لضم الضفة الغربية.

وقالت الرئاسة إن الإعلان الإسرائيلي يمثل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة، وهي خطوة استفزازية جديدة مرفوضة كلياً".

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وحملت الرئاسة، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية "هذه الجرائم بحق شعبنا وأرضنا"، داعية المجتمع الدولي إلى "التحرك العاجل للوقوف في وجه هذه الإجراءات الإسرائيلية، واتخاذ خطوات ملموسة مقابل هذا التصعيد الإسرائيلي، تبدأ بمقاطعة شاملة للاستيطان الاستعماري الاسرائيلي".

وجددت الرئاسة الفلسطينية التأكيد أن إقامة دولة فلسطين على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بكامل حدودها هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.