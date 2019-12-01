قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على كنيسة ببوركينا فاسو

أسفر هجوم إرهابي على كنيسة بشرق بوركينا فاسو خلال قداس، اليوم الأحد، عن مقتل 14 شخصا على الأقل.

ولم تحدد المصادر التي رفضت كشف هويتها لوكالة رويترز عن هوية المسلحين بعد.

وتشهد بوركينا فاسو هجمات إرهابية أودت بحياة مئات الأشخاص، وشردت أكثر من 150 ألف شخص، مع امتداد تأثير الجماعات الإرهابية عبر منطقة الساحل.

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ومنذ ديسمبر 2018 تم تمديد حالة الطوارئ عدة مرات في عدد من مدن البلاد، التي تعاني هجمات الجماعات المسلحة منذ 2015.

وتشمل حالة الطوارئ 14 منطقة في 7 ولايات من أصل 13 ولاية، معظمها في الشرق والوسط الشرقي والشمال، وهي المناطق الأكثر تعرضا لهجمات الجماعات المسلحة.

وتنصّ حالة الطوارئ على منح صلاحيات إضافية لقوات الأمن، بينها عمليات دهم للمساكن في أيّ وقت من النهار أو الليل.

وتسببت الهجمات المسلحة ببوركينا فاسو منذ عام 2015 في مقتل 450 شخصا، وترأس الدولة الأفريقية حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة دول الساحل الخمس.