كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني ليبي: نتحرك ضد الاتفاق غير القانوني بين تركيا والسراج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عضوة مجلس النوب الليبي

علقتالدكتورة سلطنة المسماري، على توقيع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج اتفاقا عسكريا مع تركيا، قائلة: "السراج لا يملك السلطة القانونية لتوقيع أى اتفاق باسم ليبيا"، مشيرة إلى أن مجلس النواب الليبي غير معترف بالمجلس الرئاسي.

وقالت الدكتورة سلطنة المسماري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، إن مجلس النواب الليبي يتحرك ضد الاتفاق غير القانوني بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسراج.

وأضافت: "لا نقبل أن يستبيح أردوغان الأراضي الليبية، والمجلس لا يعترف بحكومة السراج"، ولن نسمح أن تكون ليبيا من رعايا الدولة التركية".

واستطردت عضو مجلس النوب الليبي، قائلة: "السراج لا يعبر إلا عن إرادة المليشيات الإرهابية المسلحة".

