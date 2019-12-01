أعلنت وكالة الأنباء السورية، مساء الأحد، سماع دوي انفجار في محيط مدينة الحسكة شمال سوريا، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

ويذكر أن قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "انفجارًا عنيفًا وقع قرب حاجز عسكري للقوات التركية، قرب مركز الإرشادية في بلدة تل حلف غرب رأس العين بريف الحسكة، تسبب في وقوع قتلى بالإضافة إلى جرحى تم نقلهم إلى المشافي التركية".

وأشار المرصد اليوم الأحد، إلى أن الانفجار هز ريف مدينة تل أبيض الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل عملية نبع السلام.

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ووفقًا للمرصد فإن الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة انفجرت في قرية عين عروس بريف مدينة تل أبيض الجنوبي شمال الرقة، ما تسبب بإصابة عدد من الأشخاص، وأضرار مادية في محيط مكان الانفجار.

يذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد 11 مفخخة استهدفت ريفي الرقة والحسكة بالقرب من الحدود السورية التركية خلال الفترة الممتدة من أواخر شهر أكتوبر وحتى يوم الثلاثاء 26 نوفمبر.

وانحصرت التفجيرات في كل مناطق محدودة هي مدينة تل أبيض وبلدة سلوك وقرية حمام التركمان بريف الرقة الشمالي، وبلدة تل حلف بريف رأس العين الغربي شمال الحسكة.