كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 1/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الدفاع الإسرائيلي تعلن بدء التخطيط لإقامة مستوطنة جديدة

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنها ستبدأ في التخطيط لإقامة مستوطنة جديدة قي البلدة القديمة في الخليل بالضفة الغربية المحتلة بهدف مضاعفة عدد المستوطنين اليهود في هذه المدينة الفلسطينية. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || أسلحة تركية جديدة بطريقها إلى ليبيا

أشار قيادي في قوات الوفاق إلى قرب وصول شحنة أسلحة ومعدات عسكرية وطائرات مسيّرة تركية جديدة إلى العاصمة طرابلس، لدعم الميليشيات المسلّحة في مواجهة تقدم قوات الجيش الليبي، وذلك بعدتوقيع اتفاق مثير للجدل بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، حول تعزيز التعاون العسكري والبحري. أخبار عالمية عاجلة اليوم || إحراق القنصلية الإيرانية في النجف

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة النجف العراقية، مساء الأحد، إحراق القنصلية الإيرانية في النجف للمرة الثانية.

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