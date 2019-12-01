محمد بن سلمان يغادر الإمارات

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غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة الإمارات اليوم بعد زيارة استغرقت عدة أيام.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في وداع سموه لدى مغادرته مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي.

كما كان في وداعه سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني.