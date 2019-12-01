كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بابا الفاتيكان يصلي من أجل قتلى ومصابي العراق وأن يحل السلام بأرضهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد "البابا فرنسيس" بابا الفاتيكان اليوم الأحد، الحملات الأمنية القاسية على المتظاهرين في العراق؛ مما أدى إلى استشهاد أكثر من 400 شخص منذ بدأت في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب منذ الاول من اكتوبر تشرين الاول الماضي.

هذا وقد أشار بابا الفاتيكان، في عظته الأسبوعية كل أحد: أنه يتابع الموقف في العراق بقلق شديد، قائلا "علمت بكل ألم بمظاهرات العراق التي عارضت الحكومة العراقية والأحزاب السياسية في الأيام الماضية، والتي قوبلت برد قاس مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا".

كان البابا فرانسيس قد صرح من قبل بشأن رغبته في زيارة العراق التي يحتمل أن تكون العام المقبل.

وأضاف أمام عشرات الآلاف في ساحة القديس بطرس إنه "يصلي من أجل القتلى والمصابين ويبتهل إلى الله أن يحل السلام في البلاد".