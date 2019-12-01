كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع الإسرائيلي تعلن بدء التخطيط لإقامة مستوطنة جديدة في الخليل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنها ستبدأ في التخطيط لإقامة مستوطنة جديدة قي البلدة القديمة في الخليل بالضفة الغربية المحتلة بهدف مضاعفة عدد المستوطنين اليهود في هذه المدينة الفلسطينية.

وأمر القائم بأعمال وزير الدفاع في إسرائيل نافتالي بينيت، الهيئة العسكرية الإسرائيلية التي تدير الانشطة في الأراضي المحتلة بإبلاغ مجلس بلدية الخليل عن المشروع الاستيطاني، وفقاً لما أعلن في بيان.