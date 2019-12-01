كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باحث في الشأن الليبي يكشف عن أهداف الاتفاق التركي مع السراج (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرجع عبدالستار حتيتة، المتخصص في الشأن الليبي، توقيع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج اتفاقية تعاون مع الرئيس التركي رجب طيب أروغان، إلى أن الأول كشف أمره أمام العالم، والجميع يعلم أنه له علاقات قومية مع التنظيمات الإرهابية في طرابلس وبعض المناطق داخل ليبيا، مشيراً إلى أن "السراج" دمية في يد الإرهابين.

وكشف "حتيته"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، عن انتماء بعض أعضاء المجلس الرئاسي الليبي إلى تنظيمات إرهابية معروفة، كما أن بعض القيادات الوزارية في حكومة "السراج"، قيادات معروفة بارتباطها بالجماعات الإرهابية.

ولفت إلى أن "السراج" يعتمد على قيادات التنظيمات الإرهابية في طرابلس وغيرها من المناطق الليبية، موضحاً أن ابتعاد دول العالم عن "السراج" بعد فضح علاقته بالجماعات الإرهابية، أدى إلى لجؤه إلى تركيا.

ونوه المتخصص في الشأن الليبي إلى أن الصراع على غاز شرق المتوسط أكبر من "السراج" والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

