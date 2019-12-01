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تسبب انقلاب حافلة مدرسية، اليوم الأحد، بمنطقة عين السنوسي المتواجد بالعاصمة التونسية، إلى مصرع 22 شخصا وإصابة 21 آخرين بجروح مختلفة، بعدما كان على متنها 43 شخصا في إطار رحلة سياحية إلى منطقة عين الدراهم.
وأفاد بلاغ وزارة الداخلية التونسية، أن الحافلة كانت متجهة من تونس العاصمة إلى مدينة عين دراهم، عندما انحرفت عن الطريق وانقلبت في مجرى وادٍ بعد تجاوزها حاجزا حديديا في منطقة عين السنوسي، فيما أوضحت وزارة السياحة أن الضحايا كلهم من الجنسية التونسية.
وتدخلت وحدات الحماية المدنية، لنقل الجرحى إلى مستشفيات منطقة الشمال الغربي لتونس، لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تم نقل جثث الضحايا إلى مستودع الأموات بالمستشفيات نفسها.
كانت هذه تفاصيل خبر فاجعة في تونس..انقلاب حافلة يخلف مقتل 22 شخصا وإصابة 21 آخرين بجروح مختلف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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