جمارك ميناء طنجة تحبط عملية تهريب أكثر من 54 ألف أورو

تمكنت عناصر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بميناء طنجة المتوسط للمسافرين، اليوم الأحد، من حجز 54 ألفا و160 أورو غير مصرح بها.

وقال مصدر جمركي إن عناصر الجمارك العاملة بمنطقة المغادرة بميناء طنجة المتوسط للمسافرين عثرت على هذا المبلغ المالي خلال عملية مراقبة روتينية للمسافرين المغادرين للتراب الوطني.

وأضاف المصدر نفسه أن عناصر الجمارك أخضعت سيارة مرقمة بالخارج لتفتيش دقيق أفضى إلى العثور على هذا المبلغ المالي مدسوسا بعناية في حقيبة أمتعة سائق السيارة، ويتعلق الأمر بمغربي مقيم بإسبانيا.

وأشار المصدر الجمركي إلى أن المعني بالأمر كان يحاول تهريب هذا المبلغ المالي بالعملة الصعبة دون الحصول على التصاريح الضرورية من لدن المؤسسات المالية المختصة، موضحا أنه تم تحرير محضر استماع وحجز من أجل القيام بالإجراءات الإدارية المنصوص عليها في هذا الصدد.