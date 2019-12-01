تأهل إلى الألعاب “بارا_أولمبية”.. المنتخب الوطني للمكفوفين يُتوج بطلا لكأس إفريقيا

تُوج المنتخب الوطني لكرة القدم للمكفوفين، بكأس إفريقيا، عقب تغلبه في المباراة النهائية على منتخب مالي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وضمنت بذلك العناصر الوطنية التي حققت اللقب الرابع للمغرب في تاريخه، ضمنت تأهلها إلى الألعاب “البارا أولمبية”، طوكيو 2020، ممثلا وحيدا للقارة الإفريقية.

وافتتح المنتخب الوطني مشواره في الكأس الإفريقية، بالفوز على نظيره المالي بخمسة أهداف لاثنين، ثم تغلب في مباراته الثانية على منتخب النيجر بثمانية أهداف نظيفة.

واختتمت النخبة الوطنية مباريات الدور الأول بالفوز على المنتخب المصري بثلاثة أهداف دون مقابل، لتتأهل للمربع الذهبي الذي قست فيه على منتخب كوت ديفوار برباعية نظيفة، قبل أن تهزم المنتخب المالي بخمسة أهداف لواحد في النهائي، وتحافظ على لقبها بطلة لكأس إفريقيا.