شكرا لقرائتكم خبر عن المقاومة الإيرانية تؤكد مقتل 600 متظاهر خلال الاحتجاجات والان مع التفاصيل

الأحد 1 ديسمبر 2019 الثورة الإيرانية Advertisements أعلن عضو للجنة‌ الخارجیة‌ للمجلس الوطني للمقاومة‌ الإيرانیة‌ "شاهین قبادي"، أن عدد القتلی من المتظاهرین في إیران، بلغ 600 شخص.

وقال قبادي من خلال تغریدة‌ له على ”تويتر“:“أفادت شبکة منظمة مجاهدي‌ خلق الإیرانیة أن عدد القتلی من المتظاهرین في إیران بلغ 600 فیما بلغ عدد الجرحى 4 آلاف“. وأشار إلى أن“حملات الاعتقال الواسعة النطاق للمتظاهرين مستمرة“.

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