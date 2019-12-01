شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين لولوة الخاطر مساعداً لوزير الخارجية القطري والان مع التفاصيل

الأحد 1 ديسمبر 2019 لولوة الخاطر Advertisements أعلنت الدوحة، اليوم الأحد، تعيين "لولوة بنت راشد الخاطر" مساعدا لوزير الخارجية، بالإضافة إلى مهام عملها كمتحدث رسمي للوزارة في سابقة من نوعها بالبلاد.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر قراراً أميرياً بهذا الشأن. وتعد الخاطر أول قطرية تشغل المنصب في تاريخ البلاد، وثاني متحدث رسمي باسم وزارة الخارجية.

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