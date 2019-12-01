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السلطات المغربية تمنع نواب أسبان من دخول الصحراء الغربية 

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 1 ديسمبر 2019

الشرطة المغربية

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منعت السلطات المغربية اليوم الأحد، 4 نواب إسبان من إقليم الباسك من دخول الصحراء الغربية.

وقال كارميلو باريو من الحزب الشعبي في إقلم الباسك شمالي إسبانيا، إن طائرة شركة "بينتر" وصلت إلى العيون قادمة من لاس بالماس، لكن بمجرد وصولها ابلغ مندوب عن الحكومة المغربية إياهم أنهم لا يمكنهم الدخول ويجب العودة على نفس الطائرة إلى جزر الكناري.

وأوضح كارميلو باريو، أن غرض النواب من إقليم الباسك كان "التواصل مع ممثلي الشعب الصحراوي" والحديث مع المنظمات الحقوقية دون استبعاد عقد اجتماع مع السلطات المغربية "في حال عدم ممانعتهم"، لكنه أوضح أنه لم يتم التواصل معها. ولا تعد هذه المرة الأولى التي تضطر فيها مجموعة من السياسيين الإسبان إلى العودة دون دخول الصحراء الغربية.

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