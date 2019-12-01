- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الإعدام لضابط عراقي أدين بقتل متظاهرين والان مع التفاصيل
الأحد 1 ديسمبر 2019
قتل المتظاهرين
أفادت مصادر في القضاء العراقي اليوم الأحد، بأن محكمة جنايات محافظة واسط أدانت ضابط عراقي بالإعدام لإدانته بالقتل العمد لمتظاهرين سلميين في مدينة الكوت، مركز محافظة واسط (170 كم جنوب شرقي بغداد).
وأوضحت المصادر، أن الهيئة الجنائية أصدرت حكماً بالإعدام بحق المتهم المدان الرائد طارق مالك كاظم، الضابط في القوات الخاصة (سوات) في الكوت، وفق قانون العقوبات بجريمة القتل العمد ضد التظاهرين السلميين في مدينة الكوت.
كما قضت المحكمة بإصدار "حكم بالسجن 7 سنوات بحق آمر القوات الخاصة (سوات) المتهم المدان المقدم عمر رعد وذلك في قضية قتل المتظاهرين الشهيدين مؤمل الخفاجي وحسين الكناني، في المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد"
كانت هذه تفاصيل خبر الإعدام لضابط عراقي أدين بقتل متظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.