الإعدام لضابط عراقي أدين بقتل متظاهرين

الأحد 1 ديسمبر 2019

قتل المتظاهرين Advertisements

أفادت مصادر في القضاء العراقي اليوم الأحد، بأن محكمة جنايات محافظة واسط أدانت ضابط عراقي بالإعدام لإدانته بالقتل العمد لمتظاهرين سلميين في مدينة الكوت، مركز محافظة واسط (170 كم جنوب شرقي بغداد).



وأوضحت المصادر، أن الهيئة الجنائية أصدرت حكماً بالإعدام بحق المتهم المدان الرائد طارق مالك كاظم، الضابط في القوات الخاصة (سوات) في الكوت، وفق قانون العقوبات بجريمة القتل العمد ضد التظاهرين السلميين في مدينة الكوت.

كما قضت المحكمة بإصدار "حكم بالسجن 7 سنوات بحق آمر القوات الخاصة (سوات) المتهم المدان المقدم عمر رعد وذلك في قضية قتل المتظاهرين الشهيدين مؤمل الخفاجي وحسين الكناني، في المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد"