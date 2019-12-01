شكرا لقرائتكم خبر عن «غوتيريش»: الغازات الدفيئة تنمو بمعدل ينذر بالخطر والان نبدء بالتفاصيل

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أمله في أن تتمكن الدورة الـ 25 لمؤتمر الأطراف من الاتفاق على المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة الـ 6 من اتفاق باريس والمتعلقة بالجوانب القانونية والإدارية، محذرا من أنه لا تزال انبعاثات غازات الدفيئة تنمو بمعدل ينذر بالخطر.

وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الإسبانية مدريد اليوم، عشية انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ : إن هذا الاتفاق سيضع أساسًا قويًا للتعاون الدولي لتقليل الانبعاثات والسماح بدور أكبر للقطاع الخاص في العمل المناخي، مشيرًا إلى أنه يتوقع من مؤتمر الأطراف أن يثبت دليلًا واضحًا على زيادة الطموح والالتزام وأن يظهر المساءلة والمسؤولية والقيادة.

وأضاف: "من الضروري أن نضمن التزامات وطنية أكثر طموحًا لا سيما من الدول الرئيسة الباعثة للكربون للبدء فورًا في خفض انبعاثات غازات الدفيئة بوتيرة تتسق مع الوصول إلى حيادية الكربون بحلول عام 2050م".