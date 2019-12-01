شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية.. إحراق القنصلية الإيرانية في النجف والان نبدء بالتفاصيل
قال شهود عيان، مساء اليوم الأحد، إن متظاهرين أضرموا النار في مقر القنصلية الإيرانية بمحافظة النجف.
ويعد هذا الحريق الثاني من نوعه في أقل من أسبوع، وسط اضطرابات أمنية تشهدها المحافظة.
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