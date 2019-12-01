تنديد فلسطيني بقرار إسرائيل التوسع استيطانيا في الخليل

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأحد، مصادقته على خطط لبناء تجمع استيطاني في وسط مدينة الخليل في جنوبي الضفة الغربية، وهو القرار الذي قوبل بتنديد فلسطيني واسع.

وقال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، إن بينيت أوعز للجيش الإسرائيلي ببدء إعداد خطط البناء للتجمع الاستيطاني الجديد بالقرب من السوق التاريخي "الحسبة" في البلدة القديمة من مدينة الخليل.

وأضاف، أنه من شأن إقامة التجمع الاستيطاني الجديد أن يضاعف عدد المستوطنين الإسرائيليين في مدينة الخليل، ويربط التجمع الاستيطاني "أفراهام أفينو" مع الحرم الإبراهيمي، مشيرا إلى أنه سيتم هدم مباني السوق القديم "الحسبة" وبناء محال تجارية مكانها.

كان الاحتلال الإسرائيلي قد أغلق سوق الخليل القديم عام 1994 بعد المجزرة التي نفذها المستوطن المتطرف "باروخ غولدشتاين" ما أدى إلى استشهاد 29 مصليا وجرح 150 آخرين بعد أن فتح النار عليهم وهم يؤدون صلاة الفجر في الحرم الإبراهيمي

ويقيم في البلدة القديمة من مدينة الخليل 35 ألف فلسطيني ونحو 700 مستوطن إسرائيلي استولوا على منازل فلسطينية في المدينة.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي قيودا صارمة على تحركات الفلسطينيين في البلدة القديمة من مدينة الخليل وسط تصاعد الاعتداءات من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين على هؤلاء السكان.

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وقال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" في تقرير له: "أقام الجيش في قلب المدينة 21 حاجزًا تشغلها عناصر قوّات الأمن بشكل دائم ويخضع الفلسطينيون حين عبورها إلى تفتيشات مطوّلة ومهينة، منها عشرة حواجز تعمل طيلة اليوم والبقيّة لا يمكن العبور منها ليلاً".

وتدعي إسرائيل ملكية السوق القديم في الخليل منذ الثلاثينيات وهو ما ينفيه الفلسطينيون.

تنديد فلسطيني

وفي هذا الصدد قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات: "قرار الحكومة الإسرائيلية ببناء مستوطنة غير شرعية جديدة فى الخليل المحتلة، هو إحدى النتائج الأولية لمحاولة إدارة الرئيس ترامب شرعنة الاستيطان.. الخطوة القادمة على هذا النهج ستكون الضم".

وأضاف في تصريح أرسله لـ"العين الإخبارية": "مطلوب خطوات ملموسة من المجتمع الدولي بمقاطعة شاملة للاستيطان الاستعماري الإسرائيلي".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن مؤخرا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانونية".

واليوم الأحد، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تخصيص نحو 12 مليون دولار لما أسماه "تعزيز الإجراءات الأمنية" في المستوطنات الإسرائيلية، وقال: "لن يقتلعونا من هنا.. هذه هي أرضنا".