معارضون ومشاهير إيرانيون يتوقعون انهيارا وشيكا للنظام

أدان آلاف الإيرانيين، بينهم فنانون، قمع المحتجين من قبل نظام المرشد علي خامنئي، معربين عن توقعهم حدوث انهيار وشيك للنظام.

وطالب المعارض الإصلاحي مير حسين موسوي بمحاكمات علنية لقتلة المتظاهرين، وسط تأكيد رضا بهلوي نجل شاه إيران الأسبق محمد رضا بهلوي بحتمية سقوط النظام الديني المسيطر على حكم بلاده.

ووقّع قرابة 13 ألف إيراني بيانا جماعيا عبر الإنترنت، أبرزهم المخرج السينمائي المعارض جعفر بناهي، والفنانة الشهيرة فاطمة معتمد آريا وممثلون آخرون، هاجموا فيه قمع قوات الأمن المتظاهرين، ردا على غلاء أسعار البنزين بنحو 300%.

واتهم الموقعون على البيان الحكومة الإيرانية بحرمان الشعب من أبسط حقوقه إنسانيا، بعد أيام مريرة خاضها الناس بسبب سقوط قتلى وجرحى الشهر الماضي داخل البلاد.

ووصف البيان ضحايا ما عرفت باحتجاجات البنزين في إيران بالشباب ذوي الدماء الطاهرة التي سفكت بسبب سوء الإدارة، فضلا عن تجاهل مطالبهم.

واستنكر الموقعون قتل قوات الأمن الإيرانية المحتجين دون ذنب ارتكبوه، منتقدين التضييق على الحريات العامة والتعبير عن الرأي من قبل نظام المرشد علي خامنئي.

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وفي سياق متصل، دعا مير حسين موسوي أحد قادة المحتجين على نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية عام 2009، إلى محاكمات علنية لمدبري ومنفذي ما وصفها بجريمة قتل المحتجين الصارخة داخل بلاده.





وقال موسوي القابع رهن الإقامة الجبرية منذ عام 2011 دون محاكمة، بموجب قرار من خامنئي، في رسالة له نشر نصها موقع "كلمة" المقرب من جناح الإصلاحيين في إيران، إن مطلقي النار على الشعب الإيراني في الاحتجاجات الأخيرة هم ممثلو خامنئي المستحوذ على صلاحيات مطلقة ضمن النظام الديني، وفق قوله.

واعتبر أحد زعماء الحركة الخضراء، التي قادت احتجاجات شعبية قبل عقد كامل، أن رفع أسعار البنزين قرار غير عقلاني، هدفه جمع الأموال، على الرغم من تعارضه مع مصالح الشرائح الاجتماعية الضعيفة.

ولفت موسوي إلى أن احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي كشفت النقاب عن الإحباط بين شرائح مضطهدة بسبب أوضاع إيران حاليا.

وأكد رضا بهلوي، نجل آخر ملك إيراني محمد رضا بهلوي، أن انهيار النظام المسيطر على حكم البلاد بات أمرا حتميا ووشيكا، وعلى أطياف المعارضة في دول المهجر الاستعداد للانتقال السياسي حينها بحيوية.

وأشار بهلوي المقيم في الولايات المتحدة، ضمن بيان له نقلته وسائل إعلام معارضة، إلى أن هيكلة السلطة السياسية الجديدة لإدارة المرحلة الانتقالية يجب البدء بها حاليا، حيث تؤهل إيران لانتقال قانوني واقتصادي وسياسي أساسه صندوق الاقتراع.

ووصف نجل شاه إيران السابق مليشيا الحرس الثوري بجيش يحمي أقلية فاسدة، ويستضعف 60 مليون إيراني، مشددا على وجود مسؤولية جماعية إزاء الاستعداد لمرحلة الانتقال السياسي.