"سائرون" يتنازل عن حقه في ترشيح رئيس جديد للحكومة العراقية

أعلن تحالف سائرون في البرلمان العراقي، الأحد، تنازله عن حقه في ترشيح رئيس جديد للحكومة العراقية.

وذكر بيان لتحالف سائرون بالبرلمان العراقي، في بيان صحفي، أنه يتنازل عن حقه في ترشيح رئيس الوزراء المكلف الجديد، باعتباره الكتلة الأكبر بالبرلمان.

وشدد التحالف على "موافقة سائرون على المرشح الذي سيختاره الشعب من ساحات التظاهر".

من جانب آخر، أكد رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي (زعيم كتلة النصر البرلمانية) حرصه على اتخاذ مواقف تقترب من الشعب العراقي، وأن يكون المرشح لمنصب رئيس الوزراء الذي يخلف المستقيل عادل عبدالمهدي مستقلا، وينال ثقة عامة الشعب.

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وقال العبادي في تصريح مقتضب "حرصت أن تكون مواقفي لصالح الشعب وإصلاح الدولة، وسأبقى أدافع عن الشعب والوطن من موقع المسؤولية الوطنية وليس التنافس، ولا المناصب التي رفضتها جميعا منذ العام الماضي".





وأكد "لن أكون طرفا في اختيار مرشّح لرئاسة الوزراء في هذه المرحلة، وأدعو أن يكون مستقلا، وينال ثقة الشعب".

وينتظر أن يكلف الرئيس العراقي برهم صالح خلال مهلة 15 يوما مرشحا لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة خلفا لحكومة عادل عبدالمهدي، التي قدمت استقالتها على خلفية المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد.

ويطالب المتظاهرون منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول في بغداد وعدد من المدن العراقية بإصلاح النظام السياسي، وتغيير كامل لطبقتهم الحاكمة التي يعدونها فاسدة، ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم.