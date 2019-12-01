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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. "قسد" تعلن اتفاقها مع روسيا لدخول قواتها إلى 3 بلدات شرق سوريا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019
الخليج 365
نقلت وكالة أنباء “روسيا اليوم”، في نبأ عاجل لها منذ قليل، إعلان قائد "قوات سوريا الديمقراطية"، مظلوم عبدي، التوصل إلى اتفاق مع روسيا ينص على دخول قواتها إلى بلدات عامودة وتل تمر وعين عيسى شمال شرق البلاد لإرساء الاستقرار في المنطقة.
وقال عبدي، في تغريدة نشرها مساء الأحد على حسابه في موقع "تويتر"، إن "قوات سوريا الديمقراطية" استقبلت اليوم قائد القوات الروسية العاملة في سوريا، العميد ألكساندر تشايكو، مشيرا إلى أن الاجتماع بين الطرفين كان "مثمرا للغاية".
وأضاف عبدي: "اتفقنا على نشر القوات الروسية في كل من عامودة وتل تمر وعين عيسى من أجل أمن واستقرار المنطقة. نتطلع إلى بذل المزيد من الجهود المشتركة لمصلحة بلدينا".
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