شكرا لقرائتكم "سوريا الديمقراطية" تتفق مع روسيا لنشر قواتها في شمال سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية"، مساء الأحد، عن عقدها اتفاقا مع موسكو لنشر قوات روسية في شمال سوريا، حسب ما نقله مراسل قناتي "العربية" و"الحدث".

وبحسب المراسل، ستنشر روسيا قواتها في عامودة وتل تمر وعين عيسى في سوريا.

من جهته، كتب القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في حسابه على موقع "تويتر": "تشرفنا اليوم باستضافة قائد القوات الروسية العاملة في سوريا العماد ألكساندر تشايكو، لقد كان اجتماعا مثمرا للغاية، واتفقنا على نشر القوات الروسية في كل من عامودة وتل تمر وعين عيسى من أجل أمن واستقرار المنطقة. نتطلع إلى بذل المزيد من الجهود المشتركة لمصلحة بلدينا".

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وأمس السبت، قال عبدي في مقابلة خاصة مع "العربية": إن تركيا مستمرة في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي عقدته مع الولايات المتحدة.

وأكد أن بلدتي تل تمر وعين عيسى لن يتم تسليمهما إلى النظام أو الروس، مشدداً على أنهما سيبقيان تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وقال عبدي: "البلدتان تل تمر وعين عيسى تحت سيطرة قوات قسد وستبقيان تحت سيطرتنا، وذلك وفق كل الاتفاقيات الموقعة بين الأطراف المختلفة وأيضا على الأرض هذا واقع البلدتين وستقوم قواتنا بحمايتهما حتى النهاية".

وأضاف أن الأمر في شرق الفرات غير معقد، لافتاً إلى أن سوريا الديمقراطية لديها اتفاقيات مع الجميع باستثناء تركيا، موضحاً أن الرقة تحت سيطرة قسد لكن العمليات مستمرة مع التحالف الدولي ضد داعش.