النشرة: مسيرة راجلة جابت شوارع صيدا وصولا الى فرع مصرف لبنان

افاد مراسل "النشرة" في صيدا بأن المحتجين نظموا مسيرة راجلة جابت شوارع المدينة وصولا الى فرع ​مصرف لبنان​، وسط مواكبة من الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي، حيث نفذوا وقفة احتجاجية وهتفوا ضد ​سياسة​ المصارف وحاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​.

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