النشرة: شاب حاول احراق نفسه في ساحة الثورة عند تقاطع ايليا في صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بان شابا حاول احراق نفسه في ساحة الثورة عند تقاطع ايليا، بعد ان رمى على نفسه مادة البنزين، فهرع المتظاهرون والقوى العسكرية بمنعه من فعل ذلك.

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