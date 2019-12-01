وئام وهاب: ما عجزت عنه العصابة قامت به التحركات الفوضوية

تحدث رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن عصابة حكمت البلد منذ العام 1990، مشيراً إلى أن ما عجزت عنه العصابة قامت به التحركات الفوضوية خلال 30 يوماً، معتبراً أن الجميع على ما يبدو إتفقوا على الإجرام بحق البلد: سلطة لا تبلور فكرة وحراك لا ينتج محاور.

وشدد وهاب على أن المواطنين كفروا بالجميع، قائلاً: "حلوا عن ظهر العالم كلكن يعني كلكن".