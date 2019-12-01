تحدث رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن عصابة حكمت البلد منذ العام 1990، مشيراً إلى أن ما عجزت عنه العصابة قامت به التحركات الفوضوية خلال 30 يوماً، معتبراً أن الجميع على ما يبدو إتفقوا على الإجرام بحق البلد: سلطة لا تبلور فكرة وحراك لا ينتج محاور.
وشدد وهاب على أن المواطنين كفروا بالجميع، قائلاً: "حلوا عن ظهر العالم كلكن يعني كلكن".
كانت هذه تفاصيل خبر وئام وهاب: ما عجزت عنه العصابة قامت به التحركات الفوضوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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