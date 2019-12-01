توقيف سارق المجمع السياحي في انصاريه

ذكرت معلومات صحافية أن التحريات في قضية السرقة من "مجمع الملاك السياحي" في بلدة انصاريه، أسفرت عن توقيف الفاعل لدى فصيلة ​عدلون​، والذي تبين أنه يعمل في المجمع ويدعى محمد م. م. من التابعية السورية، وأن المسروقات عبارة عن: 26 مليون و936 الف ليرة لبنانية، 5 ليرات ذهبية وسوارا من الذهب يعرف باسم "جنزير".



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