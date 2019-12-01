قوى الأمن: توقيف شخص ابتز سيدة وهددها بنشر صور لها

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة أنه "توافرت معلومات لدى ​مفرزة استقصاء الجنوب​ في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام أحد الأشخاص بإبتزاز سيّدة وتهديدها بنشر صورها، وأنه ابتزّها مالياً مقابل سكوته. وبعد إلحاحها عليه وطلبها منه التوقف عن ابتزازها، عرض عليها شراء شريحة الذاكرة Memory card، التي تحتوي على الصور، مقابل مبلغ مالي".

وفي بيان لها، أوضحت المديرية أنه "بناءً على هذه المعلومات، ومن خلال كمين محكم، جرى توقيفه في ​مدينة صيدا​، وتبيّن انه لبناني الجنسية من مواليد عام 1994، ضُبط بحوزته بطاقة الذاكرة (Memory card)، وسكّين ست طقات".

وأشارت الى أنه "سلم الموقوف والمضبوطات إلى القطعة المعنيّة، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص".

وشددت المديرية على أنها "تطلب من المواطنين الكرام، عدم اخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق في أي ظرف من الظروف، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن هذه الحالات".