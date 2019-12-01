آلان عون: نية لدى رئيس الجمهورية لحسم موضوع التكليف الاسبوع المقبل

كشف عضو تكتل "لبنان القوي" ​آلان عون​، في حديث تلفزيوني، إلى أن هناك نية لدى رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ للحسم، الاسبوع المقبل، بالنسبة لجهة اسم رئيس الحكومة المقبلة بطريقة أو بأخرى.

وفي حين أشار النائب عون إلى أن الوقت لم يعد يحتمل هذا الكم من التردد والتجارب، رأى أن المشكلة ليست في الأسماء بل في شكل الحكومة أو مضمونها، وربما هناك قطبة مخفية من أجل العودة إلى الأصيل بدل الذهاب الوكيل.